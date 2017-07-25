На трассе М-7 «Волга» в черте Лакинска дважды за ночь будет перекрываться движение

На трассе М-7 «Волга» в черте Лакинска дважды за ночь будет перекрываться движение.

В связи с выполнением работ по установке пролетных строений на надземных пешеходных переходах на 153 и 155 км сегодня ночью движение транспорта будет остановлено примерно на 1,5 часа.

Перекрытие движения на 155 км федеральной трассы в районе поворота на Собинку продлится с 1.00 до 1.40, а на 153 км в районе улицы 21-го Партсъезда – с 5.00 до 5.40.

ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанными с ограничением дорожного движения.

Автор: Владимирская служба новостей