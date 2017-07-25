6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
25.07.2017 12:35

На трассе М-7 «Волга» в черте Лакинска дважды за ночь будет перекрываться движение
На трассе М-7 «Волга» в черте Лакинска дважды за ночь будет перекрываться движение.
В связи с выполнением работ по установке пролетных строений на надземных пешеходных переходах на 153 и 155 км сегодня ночью движение транспорта будет остановлено примерно на 1,5 часа. 
Перекрытие движения на 155 км федеральной трассы в районе поворота на Собинку продлится с 1.00 до 1.40, а на 153 км в районе улицы 21-го Партсъезда – с 5.00 до 5.40.
ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанными с ограничением дорожного движения.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт