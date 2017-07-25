Вирус АЧС добрался еще до одного района 33 региона

Вирус африканской чумы свиней выявлен еще в одном районе Владимирской области. На этот раз очаг обнаружен в деревне Крутец Киржачского района, сообщает региональное управление МЧС. Сейчас на месте проводятся ветеринарно-санитарные работы. Всего же в регионе на сегодня семь очагов АЧС. Случаи выявлены в Судогодском, Петушинском, Собинском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном и Кольчугинском районах. Все очаги обнаружены в домашних подворьях.

Автор: Владимирская служба новостей