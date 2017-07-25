« назад
25.07.2017 11:50
На Южном объезде Владимира столкнулись три машины
Серьезное ДТП произошло сегодня утром на Южном объезде Владимира. По данным регионального Управления МЧС, столкнулись три машины: «Форд Мондео», «Тойота Камри» и «Тойота Раф 4». По словам очевидцев, в аварии погибли двое. Точные причины ДТП и количество пострадавших будут сообщены позже, после выяснения всех обстоятельств произошедшего.
фото взято из группы во ВК "Подслушано автомобилистов/Владимир"
Автор: Владимирская служба новостей