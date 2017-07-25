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Новости
25.07.2017 11:50

На Южном объезде Владимира столкнулись три машины
Серьезное ДТП произошло сегодня утром на Южном объезде Владимира. По данным регионального Управления МЧС, столкнулись три машины: «Форд Мондео», «Тойота Камри» и «Тойота Раф 4». По словам очевидцев, в аварии погибли двое. Точные причины ДТП и количество пострадавших будут сообщены позже, после выяснения всех обстоятельств произошедшего. 

фото взято из группы во ВК "Подслушано автомобилистов/Владимир"


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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