Перед судом предстанет воровка пчелиных ульев

Перед судом в Кольчугинском районе предстанет воровка пчелиных ульев. По данным следствия, летом 2014 года 28-летняя девушка похитила с дачного участка москвички пчелиные улья. Ущерб составил около 6 тысяч рублей.

Поймать преступницу не удавалось в течение трех лет. В начале июля этого года полицейские установили местонахождение женщины. В содеянном она призналась, пояснив, что два похищенных улья она продала, а вырученные деньги потратила на собственные нужды.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Владимирская служба новостей