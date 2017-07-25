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Новости
25.07.2017 11:44

Перед судом предстанет воровка пчелиных ульев
Перед судом в Кольчугинском районе предстанет воровка пчелиных ульев. По данным следствия, летом 2014 года 28-летняя девушка похитила с дачного участка москвички пчелиные улья. Ущерб составил около 6 тысяч рублей. 
Поймать преступницу не удавалось в течение трех лет. В начале июля этого года полицейские установили местонахождение женщины. В содеянном она призналась, пояснив, что два похищенных улья она продала, а вырученные деньги потратила на собственные нужды.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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