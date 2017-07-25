Речная полиция отмечает свой профессиональный праздник

Владимирский ЛО МВД России на транспорте отмечает ежегодный праздник день речной полиции. В оперативном обслуживании отдела находится главный судовой ход акватории реки Ока от 295 км. (административная граница Владимирской и Рязанской областей) до пристани Жайск включительно (162км). Протяженность - 133 км., а также канал Липня - 8км. (от г. Навашино до р. Ока) и главный судовой ход акватории реки Клязьма без учета боковых притоков на главном фарватере от 0 км. (устье) до 285км. (г. Владимир). Протяженность – 285км. Имеются 3 речные предприятия, 46 судов приписного флота. В оперативном штате Владимирского ЛО МВД России на транспорте имеется два линейных пункта полиции (ЛПП на реке Клязьма, ЛПП речной порт Муром), которые круглосуточно осуществляют охрану и порядок на воде и около, а также следят за превышением допустимой скорости — 15 километров в час. Купание в неположенном месте, хулиганство и алкоголь на борту. Браконьеры — еще одна головная боль речной полиции. За 6 месяцев 2017 года личным составом речной полиции было выявлено 38 правонарушений, из которых 14 возбуждено уголовных дел по статье 256 УК РФ, а также составлено 24 административных протокола по ст. 8.37 ч. 2 КоАП РФ. В штате речной полиции находится 4 судна, а именно 2 катера марки «Норд Сильвер», 2 моторные лодки марки «Обь». За 6 месяцев 2017 года организовано и проведено совместное патрулирование с инспекторами охраны водных биологических ресурсов Владимирской области и экспертами по охране ООПТ Владимирской области и ГИМС МЧС России по Владимирской области 125 профилактических мероприятий.

Автор: Владимирская служба новостей