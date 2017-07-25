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Новости
25.07.2017 11:22

На ЧМ по футболу в 2018 году будут раздавать бесплатные билеты
На Чемпионате мира по футболу в 2018 году будут раздавать бесплатные билеты. Об этом «Известиям» рассказал глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. Похожая программа уже применялась на Кубке конфедераций в этом году. Бесплатные билеты смогут получить наименее социально защищённые категории населения: многодетные семьи и инвалиды. Сорокин уточнил, что этот вопрос будут обсуждать с ФИФА. Ожидается, что количество бесплатных билетов составит 12% от общего числа.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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