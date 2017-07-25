Яндекс.Такси теперь и в Коврове

В Коврове начал работу сервис Яндекс.Такси. Теперь жители города могут заказать такси через мобильное приложение или на сайте

Для заказа машины не нужно звонить в диспетчерскую: Яндекс.Такси автоматически определит местоположение пользователя и отправит заказ тому водителю, который может приехать быстрее всего. Среднее время ожидания такси в Коврове составляет 5 минут, за приближением машины можно следить на карте города прямо в приложении.

В Коврове действует единый тариф: минимальная стоимость поездки не превышает 49 рублей, в неё входят подача машины, 1 километр и 3 минуты в пути, далее не более 8 рублей за километр и 1 рубля за минуту. Например, за 55 рублей можно доехать от торгового центра «Ковров Молл» до здания городской администрации. При выезде за черту города каждый километр маршрута стоит не более 14 рублей. Оплатить поездку можно наличными или банковской картой в приложении — сумма спишется автоматически в конце пути.

Пользователи заранее видят стоимость поездки, когда указывают финальную точку маршрута, например, от работы до дома. Цена не увеличится, даже если на пути возникнут пробки или водителю придётся отклониться от маршрута.

При заказе такси необязательно знать точный адрес пункта назначения, достаточно указать название заведения или организации — сервис найдёт их на карте и построит маршрут. Кроме того, приложение может порекомендовать более удобную точку подачи машины. Например, в некоторых случаях достаточно перейти на другую сторону дороги — и такси приедет быстрее, а стоимость поездки будет ниже.

Яндекс.Такси не работает с водителями напрямую, а сотрудничает только с таксопарками и диспетчерскими службами. При распределении заказов приложение учитывает рейтинг водителя, основанный на оценках пользователей и статистике выполненных поездок. На сегодняшний день в Коврове к сервису подключено 35 автомобилей из трёх таксопарков-партнёров.

Автор: Владимирская служба новостей