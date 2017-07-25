Первый в мире памятник Андрею Тарковскому будет открыт в Суздале

В конце июля в Суздале планируется открыть первый в мире памятник режиссёру Андрею Тарковскому. Об этом сообщает Министерство культуры РФ.

Скульптурная композиция будет приурочена к двум юбилейным датам: 85-летию со дня рождения самого режиссера и 50-летию выхода ленты «Андрей Рублёв», некоторые эпизоды которого снимались во Владимирской области.

Автором идеи создания монумента выступил зампредседателя Общественного совета Минкультуры России, актёр Николай Бурляев. Авторство памятника принадлежит скульптору Марии Тихоновой.

Центральное место в скульптурной композиции занимает небольшая часовня с колоколом. Рядом в полный рост запечатлены сам режиссёр и герои фильма – Андрей Рублёв и мастер Бориска. Общая высота композиции составит 4,5 метра, по боковым сторонам постамента будут выгравированы имена сценариста, режиссёра-постановщика и актёров ленты.

Скульптуру установят на территории туристского комплекса «Суздаль»29 июля в 13.00.

Открытие монумента будет проходить в рамках фестиваля «Чемодан». Он будет включать различные перформансы, выступления театральных и музыкальных коллективов, арт-инсталляции, мастер-классы.

Ожидается, что фестиваль посетят представители Минкультуры России и региональных властей, а также режиссёры Никита Михалков, Андрей Кончаловский и Александр Гордон, вдова писателя Тонино Гуэрра Лора Гуэрра, художник Александр Шилов, актёры Николай Бурляев, Юрий Назаров и Людмила Мальцева, скульптор Мария Тихонова и многие другие.





Автор: Владимирская служба новостей