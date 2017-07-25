Владимирское «Торпедо» продолжит борьбу за Кубок России

Точные удары Дмитрия Лобанова, Алексея Баева и Александра Заикина принесли владимирскому «Торпедо» победу в матче 1/128 финала Кубка России по футболу. Со счётом 3:2 накануне чёрно-белые в Костроме обыграли местный коллектив «Динамо-СТАРТ».

Нашим следующим соперником станет «Текстильщик» (Иваново).

А 27 июля торпедовцы в рамках Первенства России по футболу среди команд группы «Запад» второго дивизиона сезона 2017-2018 годов сыграет с ФК «Долгопрудный». Игра начнется в 18 часов.

Автор: Владимирская служба новостей