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Новости
25.07.2017 10:04

Владимирское «Торпедо» продолжит борьбу за Кубок России
Точные удары Дмитрия Лобанова, Алексея Баева и Александра Заикина принесли владимирскому «Торпедо» победу в матче 1/128 финала Кубка России по футболу. Со счётом 3:2 накануне чёрно-белые в Костроме обыграли местный коллектив «Динамо-СТАРТ». 
Нашим следующим соперником станет «Текстильщик» (Иваново).
А 27 июля торпедовцы в рамках Первенства России по футболу среди команд группы «Запад» второго дивизиона сезона 2017-2018 годов сыграет с ФК «Долгопрудный». Игра начнется в 18 часов. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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