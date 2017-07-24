«Территорию смыслов на Клязьме» посетила детский омбудсмен

Почетным гостем Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» стала уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова. В первый день своего визита она встретилась с губернатором Светланой Орловой, в ходе общения обсуждались вопросы соблюдения прав детей в 33 регионе.

На следующий день Анна Кузнецова обсудила с участниками смены молодых руководителей НКО, правозащитных и добровольческих проектов вопросы совершенствования деятельности некоммерческих организаций в сфере поддержки семьи и детства.

Уполномоченный заявила, что выступает за создание системы правового просвещения детей в сиротских учреждениях. Помочь в этом должна практика наставничества.

Анна Кузнецова отметила, что Россия не планирует двигаться по примеру западного опыта, где часто применяется практика изъятия детей из семьи.

В настоящее время разрабатываются системные меры по организации взаимодействия со специалистами по защите прав детей за рубежом.

Детский омбудсмен также отметила, что государство должно делать всё, чтобы несовершеннолетние преступники не возвращались вновь в места лишения свободы. В этом должно помочь расширение сотрудничество аппарата Уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка со структурами Федеральной службы исполнения наказаний.

Автор: Владимирская служба новостей