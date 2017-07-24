Бывший сотрудник УФСИН незаконно присвоил более 55 тысяч

Бывший сотрудник УФСИН обвиняется в присвоении бюджетных средств. По версии следствия, обвиняемый, состоявший с 2011 года в должности замначальника одного из отделов аппарата УФСИН по Владимирской области, использовал предоставленные полномочия в корыстных целях.

В конце 2016 и начале 2017 года он оформлял документы о командировках в составе групп сотрудников по проведению комплексных и инспекторских проверок учреждений ФСИН, неправомерно включая на оплату позиции о проживании в гостинице и суточных расходах.

В итоге подполковник внутренней службы незаконно получил более 55 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей