6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
24.07.2017 15:21

Бывший сотрудник УФСИН незаконно присвоил более 55 тысяч
Бывший сотрудник УФСИН обвиняется в присвоении бюджетных средств. По версии следствия, обвиняемый, состоявший с 2011 года в должности замначальника одного из отделов аппарата УФСИН по Владимирской области, использовал предоставленные полномочия в корыстных целях.
В конце 2016 и начале 2017 года он оформлял документы о командировках в составе групп сотрудников по проведению комплексных и инспекторских  проверок учреждений ФСИН, неправомерно включая на оплату позиции о проживании в гостинице и суточных расходах. 
В итоге подполковник внутренней службы незаконно получил более 55 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.   

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт