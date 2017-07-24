Один ребенок сбил другого

Один ребенок сбил другого. ДТП произошло в Судогодском районе. 11-летний подросток на квадроцикле сбил 2-летнего малыша, который находился на площадке перед магазином вместе с мамой. У ребенка — небольшие ушибы и ссадины.

А вот другая авария с участием пешехода закончилась трагически. На трассе «Касимов – Муром – Нижний-Новгород» под колеса грузовика попал 60-летний мужчина. Он шел посередине проезжей части по ходу движения транспортного средства. Пострадавший скончался на месте.

Автор: Владимирская служба новостей