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Новости
24.07.2017 13:20

Один ребенок сбил другого
Один ребенок сбил другого. ДТП произошло в Судогодском районе. 11-летний подросток на квадроцикле сбил 2-летнего малыша, который находился на площадке перед магазином вместе с мамой. У ребенка — небольшие ушибы и ссадины. 
А вот другая авария с участием пешехода закончилась трагически. На трассе «Касимов – Муром – Нижний-Новгород» под колеса грузовика попал 60-летний мужчина. Он шел посередине проезжей части по ходу движения транспортного средства. Пострадавший скончался на месте. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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