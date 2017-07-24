В семи поликлиниках области пройдет ремонт

В поликлиниках Вязниковской, Курловской, Гороховецкой, Камешковской, Собинской, Кольчугинской и Меленковской районных больниц пройдут ремонтные работы. На эти цели направят более 20 миллионов рублей.

Так, в поликлинике поселка Ставрово будет проведен не только ремонт мест общего пользования, но и построен пандус, в Кольчугино отремонтируют регистратуру, в Меленках – входную группу и коридоры поликлиники. А в Вязниках косметический ремонт преобразит поликлинику №1; также пройдет ремонт входной группы детской поликлиники центральной районной больницы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.









Автор: Владимирская служба новостей