Угнал машину и попал в ДТП

Угнал машину и попал в ДТП. Инцидент произошел в начале июля в Кольчугинском районе. По данным следствия, мужчина захотел доехать до работы на авто. Своего транспортного средства у него не было, и тогда он решил угнать припаркованный около дома «ВАЗ-2110», а потом вернуть машину обратно. Однако по пути он не справился с управлением и въехал в столб. После чего поставил легковушку на прежнее месте, но уже с повреждениями. Хозяин обратился в полицию. По горячим следам угонщика удалось задержать.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Автор: Владимирская служба новостей