6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
24.07.2017 12:01

Угнал машину и попал в ДТП
Угнал машину и попал в ДТП. Инцидент произошел в начале июля в Кольчугинском районе. По данным следствия, мужчина захотел доехать до работы на авто. Своего транспортного средства у него не было, и тогда он решил угнать припаркованный около дома «ВАЗ-2110», а потом вернуть машину обратно. Однако по пути он не справился с управлением и въехал в столб. После чего поставил легковушку на прежнее месте, но уже с повреждениями. Хозяин обратился в полицию. По горячим следам угонщика удалось задержать. 
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт