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Новости
24.07.2017 11:58

Владимирский борец завоевал золотую медаль на Сурдлимпийских летних играх
Владимирский спортсмен Мартин Алексанов завоевал первое место в соревнованиях по греко-римской борьбе на XXIII Сурдлимпийских летних играх, которые с 18 по 30 июля проходят в городе Самсун (Турция). 
Представитель 33-го региона выступает в весовой категории 66 кг, он тренируется под руководством Заслуженного тренера России, Мастера спорта СССР Надира Магомедова.
Всего в Играх принимают участие более 3 тысяч спортсменов из 97 стран мира, что является рекордным показателем в истории спортивных соревнований для людей с нарушениями слуха. Отметим, что благодаря вкладу борцов сборная России, объединяющая более 300 спортсменов, уверенно занимает первое общекомандное место на XXIII Сурдлимпийских летних играх. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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