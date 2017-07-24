Владимирский борец завоевал золотую медаль на Сурдлимпийских летних играх

Владимирский спортсмен Мартин Алексанов завоевал первое место в соревнованиях по греко-римской борьбе на XXIII Сурдлимпийских летних играх, которые с 18 по 30 июля проходят в городе Самсун (Турция).

Представитель 33-го региона выступает в весовой категории 66 кг, он тренируется под руководством Заслуженного тренера России, Мастера спорта СССР Надира Магомедова.

Всего в Играх принимают участие более 3 тысяч спортсменов из 97 стран мира, что является рекордным показателем в истории спортивных соревнований для людей с нарушениями слуха. Отметим, что благодаря вкладу борцов сборная России, объединяющая более 300 спортсменов, уверенно занимает первое общекомандное место на XXIII Сурдлимпийских летних играх.

Автор: Владимирская служба новостей