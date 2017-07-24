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Новости
24.07.2017 11:50

С 1 августа на подъезде к Иванову от трассы М-7 закроют сквозной проезд в Суздаль
На перекрестке, расположенном на 45 км федеральной автодороги М-7 «Волга» подъезд к Иваново, с 1 августа сквозной проезд по направлению в Суздаль со стороны Владимира будет запрещен.
Это решение было принято ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород совместно с Госавтоинспекцией, УГАДН и администрациями Владимирской области и Суздальского района для повышения безопасности дорожного движения на данном участке трассы.
Перекресток подъездных дорог к городам Иваново и Суздаль является устойчивым очагом аварийности: только за последние два года здесь произошло 14 ДТП, в которых один человек погиб и 16 получили ранения. Изменение схемы организации дорожного движения на данном участке трассы позволит исключить конфликтные точки в месте пересечения.
На перекрестке будет организовано круговое движение.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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