С 1 августа на подъезде к Иванову от трассы М-7 закроют сквозной проезд в Суздаль

На перекрестке, расположенном на 45 км федеральной автодороги М-7 «Волга» подъезд к Иваново, с 1 августа сквозной проезд по направлению в Суздаль со стороны Владимира будет запрещен.

Это решение было принято ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород совместно с Госавтоинспекцией, УГАДН и администрациями Владимирской области и Суздальского района для повышения безопасности дорожного движения на данном участке трассы.

Перекресток подъездных дорог к городам Иваново и Суздаль является устойчивым очагом аварийности: только за последние два года здесь произошло 14 ДТП, в которых один человек погиб и 16 получили ранения. Изменение схемы организации дорожного движения на данном участке трассы позволит исключить конфликтные точки в месте пересечения.

На перекрестке будет организовано круговое движение.

Автор: Владимирская служба новостей