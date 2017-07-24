Повторно сели за руль в нетрезвом виде

Во Владимирской области за пару дней сотрудники ГИБДД поймали сразу несколько пьяных водителей, причем нарушили правила они уже повторно. Нетрезвых лихачей задержали в Ковровском районе, городах Петушки и Покров. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении автолюбителей уголовных дел. Напомним, за повторное управление авто в нетрезвом виде грозит штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на два года с лишением прав на три года.





Автор: Владимирская служба новостей