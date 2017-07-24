Владимир расчистят от незаконной рекламы

Сегодня в городе Владимир начинается демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций. В списке — 11 баннеров. От стихийных растяжек избавят фасады зданий на улицах Комиссарова, Соколова-Соколенка, Нижняя Дуброва, Северная, Мира, Юбилейная и на проспектах Ленина и Строителей.

Те предприниматели, кто не успели самостоятельно снять рекламу, обратно получить вывески смогут в течение месяца, но перед этим они должны будут заплатить за демонтаж и хранение рекламной конструкции.

Автор: Владимирская служба новостей