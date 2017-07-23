На пожаре погиб мужчина

На пожаре погиб мужчина. Трагедия произошла в минувшую пятницу в городе Владимир. Горела квартира в жилом многоэтажном доме на улице Соколова-Соколенка, 4. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Из здания было эвакуировано 15 человек, в том числе – 4 ребёнка. В сгоревшей квартире было найдено тело 30-летнего мужчины.

Причина пожара устанавливается.

Известно, что погибший в списках асоциальных граждан не числился.

Автор: Владимирская служба новостей