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Новости
23.07.2017 17:13

На пожаре погиб мужчина
На пожаре погиб мужчина. Трагедия произошла в минувшую пятницу в городе Владимир. Горела квартира в жилом многоэтажном доме на улице Соколова-Соколенка, 4. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
Из здания было эвакуировано 15 человек, в том числе – 4 ребёнка. В сгоревшей квартире было найдено тело 30-летнего мужчины. 
Причина пожара устанавливается.
Известно, что погибший в списках асоциальных граждан не числился.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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