Строительство индустриального парка «Камешково» продолжается

Строительство индустриального парка «Камешково» продолжается. На сегодняшний день уже построен и сдан в эксплуатацию водозабор, сейчас там идут пуско-наладочные работы. Преобразилась и значительная территория очистных сооружений, где полностью закончены монолитно-железобетонные работы. Построены все здания объекта, в их числе – станция биологической очистки (там уже выполнен и монтаж оборудования), а также блок административно-бытовых и вспомогательных помещений, здание сливной станции, установка обеззараживания сточных вод, компрессорная, здания электрощитовых. Всего же на площадке – 26 сооружений. Ввод объекта планируется уже скоро.

Тем временем на площадке индустриального парка полным ходом идёт строительство дороги, инженерных сетей и объектов инфраструктуры. Напорный канализационный коллектор будет использоваться не только предприятиями индустриального парка, но и городскими потребителями. Там, где это возможно, в городской черте прокладка труб будет производиться без нарушения дорожного покрытия улиц.

Кроме того, на территории индустриального парка смонтирована трансформаторная подстанция, установлена станция подъёма воды, построены резервуары для воды – её хватит и для города, и для тех предприятий, которые начнут свою работу на инвестплощадках.

Отметим, индустриальный парк призван избавить город Камешково от монозависимости. Привлечение в его экономику инвестиций позволит создать новые рабочие места и в конечном итоге даст толчок развитию этой территории и повышению качества жизни всех, кто в ней проживает. Проект осуществляется Фондом развития моногородов и администрацией Владимирской области на условиях софинансирования – 636 млн. рублей привлечены из Фонда и 216 млн. рублей – из областного бюджета.

Автор: Владимирская служба новостей