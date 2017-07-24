В Суздале пройдет Международный фестиваль автопутешественников и караванеров

Сегодня в Суздале стартует Первый Международный фестиваль автопутешественников и караванеров «ГОЛДЕН РИНГ РАЛЛИ 2017» посвященный 50-летнему юбилею туристического маршрута «Золотое Кольцо России».

На мероприятие приглашены многочисленные клубы караванеров и автопутешественники из более чем 20 европейских стран. Их ждет обширная культурная программа, знакомство с традиционными народно-художественными промыслами, участие в мастер-классах.

Организаторами выступили ГТК «Суздаль» и Лига Караванеров. Фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры РФ, Федерального агентства по туризму и администрации Владимирской области под патронажем Международной Федерации кемпингов и караванинга (FICC).

Фестиваль продлится до 30 июля.

Автор: Владимирская служба новостей