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Новости
24.07.2017 08:54

В Суздале пройдет Международный фестиваль автопутешественников и караванеров
Сегодня в Суздале стартует Первый Международный фестиваль автопутешественников и караванеров «ГОЛДЕН РИНГ РАЛЛИ 2017» посвященный 50-летнему юбилею туристического маршрута «Золотое Кольцо России».
На мероприятие приглашены многочисленные клубы караванеров и автопутешественники из более чем 20 европейских стран. Их ждет обширная культурная программа, знакомство с традиционными народно-художественными промыслами, участие в мастер-классах. 
Организаторами выступили ГТК «Суздаль» и Лига Караванеров. Фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры РФ, Федерального агентства по туризму и администрации Владимирской области под патронажем Международной Федерации кемпингов и караванинга (FICC). 
Фестиваль продлится до 30 июля. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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