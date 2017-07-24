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Новости
24.07.2017 08:52

Наталья Бондарчук привезет в регион «Тайну Снежной Королевы»
Киноцентр Владимирской области проведёт премьерные показы художественного фильма «Тайна Снежной Королевы» и творческие встречи с его режиссёром, Заслуженной артисткой РСФСР, Заслуженным деятелем искусств РФ Натальей Бондарчук. Они состоятся в ДК «Вербовский» округа Мурома 25 июля в 15.00 и в Молодёжном культурно-досуговом центре «Ракета» в Гороховце 26 июля в 11.00.
Ранее Наталья Бондарчук встречалась со зрителями на Владимирской земле в июне 2016 года, от этого общения у всех участников остались самые тёплые воспоминания. Предстоящие кинопоказы станут их добрым продолжением. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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