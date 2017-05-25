Водителю троллейбуса вынесен приговор

Во Владимире вынесен приговор водителю троллейбуса, по вине которого погибла пассажирка. Напомним, 20 декабря прошлого года на остановке «ул. Пичугина» во время движения из троллейбуса №7 выпала пенсионерка и попала под задние колеса. Спасти ее не удалось. Она скончалась на месте происшествия.

Вину в содеянном мужчина признал в полном объеме. Ему назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, а также лишение специального права управления транспортными средствами на срок 2 года.

Автор: Владимирская служба новостей