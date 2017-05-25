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Новости
25.05.2017 17:02

В больницы поставляли гнилые овощи и сухофрукты с насекомыми
В муромских больницах пациентов кормили некачественными продуктами. Прокурорская проверка показала, что в больницу №2 была поставлена смесь сушеных фруктов, содержащая в своем составе насекомых.
Кроме того, здесь же были обнаружены гнилые овощи: картофель и лук.
В больницу №3 поступили апельсины с истекшим сроком годности и признаками гнили, а также сухофрукты с насекомыми. 
В отношении виновных лиц учреждений здравоохранения возбуждены производства об административном правонарушении.
Руководителям  лечебных учреждений внесены представления с требованием незамедлительно устранить выявленные нарушения. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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