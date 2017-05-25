В больницы поставляли гнилые овощи и сухофрукты с насекомыми

В муромских больницах пациентов кормили некачественными продуктами. Прокурорская проверка показала, что в больницу №2 была поставлена смесь сушеных фруктов, содержащая в своем составе насекомых.

Кроме того, здесь же были обнаружены гнилые овощи: картофель и лук.

В больницу №3 поступили апельсины с истекшим сроком годности и признаками гнили, а также сухофрукты с насекомыми.

В отношении виновных лиц учреждений здравоохранения возбуждены производства об административном правонарушении.

Руководителям лечебных учреждений внесены представления с требованием незамедлительно устранить выявленные нарушения.





Автор: Владимирская служба новостей