Владимир Путин вручил Орден Дружбы ковровчанину Константину Стёпину

В Кремле состоялась церемония вручения государственных наград Российской Федерации. Её провел Президент России Владимир Путин. Около тридцати выдающихся россиян, занятых в науке, промышленности, культуре, здравоохранении и спорте были удостоены орденов и почётных званий. В их числе - наш земляк, шлифовщик производства № 9 завода имени В.А. Дегтярёва Константин Стёпин.

Ковровчанин по праву занял своё место среди «отличников». Рабочий высочайшей квалификации, за многолетний добросовестный труд и творческий подход к своему делу в 1992 году он получил звание «Заслуженный машиностроитель РФ». Вся его трудовая биография связана с заводом им. Дегтярёва: вот уже 45 лет, как Константин Стёпин работает на ЗиДе. За эти годы он приобрёл колоссальный опыт, стал примером и наставником для молодёжи.

Также среди награждённых - легендарная женщина-космонавт Валентина Терешкова, кинорежиссёр Владимир Меньшов, знаменитый хоккеист и тренер Владислав Третьяк, художественный руководитель «Хора солистов» Михаил Турецкий, актриса Ольга Погодина, музыкант Денис Майданов, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и многие другие.

Автор: Владимирская служба новостей