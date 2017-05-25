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Новости
25.05.2017 14:19

Девушка убила своего новорожденного сына
В городе Владимир перед судом предстанет мать, которая убила своего новорожденного сына.  По данным следствия, в январе этого года 20-летняя девушка родила ребенка в домашних условиях. После чего она положила его в таз, накрыла полотенцем и ушла. Мальчик был недоношенным, живым и при рождении дышал. Смерть его наступила от недостатка воздуха (асфиксии). 
Девушка так до конца и не осознала свою вину в содеянном, пыталась убедить следствие, что ребенок родился мертвым. Отец погибшего новорожденного, ожидавший рождения ребенка, после случившегося прекратил всякое общение с обвиняемой.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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