В Муроме осудили цыганку-мошенницу

В Муроме осудили цыганку-мошенницу. По данным прокуратуры, в начале февраля 2015 года женщина приехала в город, где арендовала квартиру для проведения обрядов «белой магии» и нетрадиционной медицины. Клиентам она представлялась как «Мария Ивановна». Первый прием был бесплатный. После чего лжецелительница назначала платные сеансы.

На удочку аферистки попались 8 человек. На них она смогла заработать более 3 миллионов рублей.

Приговором суда цыганке назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Автор: Владимирская служба новостей