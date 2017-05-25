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Новости
25.05.2017 12:58

В Муроме осудили цыганку-мошенницу
  В Муроме осудили цыганку-мошенницу. По данным прокуратуры, в начале февраля 2015 года женщина приехала в город, где арендовала квартиру для проведения обрядов «белой магии» и нетрадиционной медицины. Клиентам она представлялась как «Мария Ивановна». Первый прием был бесплатный. После чего лжецелительница назначала платные сеансы.
На удочку аферистки попались 8 человек. На них она смогла заработать более 3 миллионов рублей. 
Приговором суда цыганке назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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