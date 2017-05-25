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Новости
25.05.2017 12:43

ВлГУ успешно прошёл процедуру госаккредитации
Владимирский государственный университет успешно прошёл процедуру госаккредитации. Действовать она будет 6 лет. Аккредитацию прошли головной вуз во Владимире и Муромский институт (филиал).
В ВлГУ – 160 направлений и специальностей подготовки по всем уровням образования (среднее профессиональное образование, бакалавриат, магистратура, аспирантура – подготовка кадров высшей квалификации).
А вот филиалу в Гусь-Хрустальном отказано в аккредитации образовательной деятельности по трём группам специальностей: «информатика и вычислительная техника», «юриспруденция», «экономика и управление».

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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