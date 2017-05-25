На Пушкинском бульваре открылся прокат спортнвентаря

На Пушкинском бульваре Владимира открылся прокат спортивного инвентаря. В этом месяце он работает только в выходные и праздники с 11-00 до 20-00. Летом воспользоваться услугами проката можно будет и по будням — с 16 до 20 часов.

На прокат можно взять велосипед. Полюбоваться видами города с двухколесного «друга» в течение часа будет стоить 200 рублей, а за целый день придется заплатить 1000 рублей. При оформлении проката велосипеда необходимо иметь при себе паспорт, для составления договора. Остальной инвентарь можно взять только под залог.

Также владимирцы смогут прокатиться на роликовых коньках (детских и взрослых) за 100 рублей в час (залог = 1500 рублей) и детских самокатах — 100 рублей/час (залог = 1000 рублей). Цена часа игры в настольный теннис составит 100 рублей в час (залог = 500 рублей), а за полчаса игры в бадминтон придется заплатить 50 рублей (залог = 200-300 рублей). Любителям поиграть в шахматы на свежем воздухе такая возможность предоставится за 30 рублей в полчаса (залог = 300 рублей).





Автор: Владимирская служба новостей