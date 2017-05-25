На Спасском холме расскажут «Бабушкины сказки»

Всё лето каждый четверг у владимирских детей есть уникальная возможность отправиться в путешествие по сюжетам разных сказок с милой бабушкой, которая познакомит маленьких гостей с интересными, добрыми историями и прочитает их вслух.

Проект «Бабушкины сказки» - это простой способ научить чему-то новому и приобщить детей к чтению, открывая новый мир. Благодаря сказке ребёнок познает мир не только умом, но и сердцем.

Проект стартует 1 июня на Спасском холме. Начало в 17.00.

Автор: Владимирская служба новостей