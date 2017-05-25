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25.05.2017 12:13
На Спасском холме расскажут «Бабушкины сказки»
Всё лето каждый четверг у владимирских детей есть уникальная возможность отправиться в путешествие по сюжетам разных сказок с милой бабушкой, которая познакомит маленьких гостей с интересными, добрыми историями и прочитает их вслух.
Проект «Бабушкины сказки» - это простой способ научить чему-то новому и приобщить детей к чтению, открывая новый мир. Благодаря сказке ребёнок познает мир не только умом, но и сердцем.
Проект стартует 1 июня на Спасском холме. Начало в 17.00.
Автор: Владимирская служба новостей