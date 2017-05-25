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Новости
25.05.2017 12:08

Фитнес-лето для владимирцев
С июня по сентябрь в парках и скверах Владимира пройдут бесплатные мастер-классы от ведущих фитнес-инструкторов города. Направления тренировок и мастер-классов многообразны. Для новичков предлагается хатха-йога, классическая йога и пилатес. Для уверенных в себе рекомендуется посетить силовые тренировки, кардио-тренировки SH'BAM с элементами самых популярных танцевальных стилей, кардио-тренировки с элементами боевых искусств BODYCOMBAT и Crossfit.
По понедельникам место встречи - Добросельский парк, по вторникам - Никитский бульвар, по средам - Молодежный сквер, а по пятницам - Центральный парк культуры и отдыха. Занятия будут начинаться каждый день в 18 часов. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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