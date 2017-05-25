Стартует новый сезон проекта «Ты – предприниматель»

Сегодня в областном Доме молодёжи состоится открытие образовательной программы «Ты предприниматель». Организаторами выступают комитет по молодежной политике администрации области и Владимирское региональное отделение Ассоциации молодых предпринимателей России.

В рамках открытия будет представлена презентация программы «Ты – предприниматель» 2017 года, а также состоится мастер-класс федерального бизнес-эксперта и тренера, основателя и генерального директора компании Center-Game Олега Панина.

Программа «Ты – предприниматель» – один из самых успешных молодёжных проектов Владимирской области. За 3 года она объединила почти 10 тысяч человек. Более 600 участников прошли полный образовательный цикл, 130 выпускников программы открыли собственное дело. С секретами успеха наших молодых предпринимателей и историями молодежных бизнесов можно познакомиться на сайте программы.

Автор: Владимирская служба новостей