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Новости
25.05.2017 12:02

Стартует новый сезон проекта «Ты – предприниматель»
Сегодня в областном Доме молодёжи состоится открытие образовательной программы «Ты предприниматель». Организаторами выступают комитет по молодежной политике администрации области и Владимирское региональное отделение Ассоциации молодых предпринимателей России.
В рамках открытия будет представлена презентация программы «Ты – предприниматель» 2017 года, а также состоится мастер-класс федерального бизнес-эксперта и тренера, основателя и генерального директора компании Center-Game Олега Панина.
Программа «Ты – предприниматель» – один из самых успешных молодёжных проектов Владимирской области. За 3 года она объединила почти 10 тысяч человек. Более 600 участников прошли полный образовательный цикл, 130 выпускников программы открыли собственное дело. С секретами успеха наших молодых предпринимателей и историями молодежных бизнесов можно познакомиться на сайте программы.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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