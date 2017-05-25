Открытые кинопоказы в городе Владимир продолжатся и в этом году. В этом сезоне под открытым небом планируется показать такие фильмы, как «28 панфиловцев», «Матч», «Полосатый рейс», «Экипаж» (2016), «Невероятные приключения итальянцев в России», «Джунгли», «Женя, Женечка и «Катюша» и многие другие. Новый киносезон стартует в ближайшее время. Обо всех событиях можно прочитать в группе Вконтакте

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