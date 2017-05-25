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Новости
25.05.2017 09:51

Колледжи Владимирской области поборются за грант Губернатора
Сегодня во Владимире пройдёт очный этап областного конкурса профессиональных образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные проекты. 
Главная цель конкурса - внедрение в систему регионального профессионального образования лучших практик и повышение качества профессиональной подготовки во Владимирской области. 
В этом году в состязаниях приняли участие 12 колледжей, в очном этапе за звание лучших будут бороться 5 из них. 
Представленные проекты отражают инновации в сфере социального партнерства, развития дуального образования и социальных инициатив, взаимодействия с предприятиями, участвующими в программе импортозамещения и центрами занятости населения.
Участникам предстоит презентовать свои проекты солидной конкурсной комиссии, в составе которой - представители областной администрации, научного сообщества, а также ведущих предприятий и организаций региона.
По итогам проведения очного этапа конкурса будут определены три победителя, которые получат грант Губернатора Владимирской области в размере одного миллиона рублей на развитие дуального образования, создание современных условий для работы учебно-производственных участков, подготовку участников на областные и всероссийские конкурсы и олимпиады профессионального мастерства, включая чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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