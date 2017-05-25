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Новости
25.05.2017 09:41

В Муромских детских спортивных школах найдены нарушения
В Муромских детских спортивных школах найдены нарушения. Прокурорская проверка показала, что в оздоровительно-образовательном центре «Верба» в туалетных комнатах отсутствует туалетная бумага, бумажные полотенца и мыло, вытяжные вентиляционные решетки от пыли не очищались, температурный режим в помещениях раздевальных комнат фактически не отслеживается. Аналогичные нарушения были и в спортивной школе «Ока». Кроме того, проверка показала, что в аптечке  Центра развития «Орленок» хранились лекарства с истекшим сроком годности, (флакон «раствор Аммиака» со сроком годности до апреля 2016 года,  флакон «раствор Аммиака» - до июля 2016 года, флакон «раствор Йода» - до января 2017 года, тюбик «Бадяга» - до марта 2014 года).
В отношении руководителей учреждений возбуждены дела об административном правонарушении. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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