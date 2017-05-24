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Новости
24.05.2017 17:13

Месячные проездные компании «АДМ» подорожали
Месячные проездные компании «АДМ» подорожали. С июня владимирцам придется платить за проездной на 100 рублей больше, то есть 1300 рублей. 
Напомним, в этом месяце подорожали и социальные проездные. Стоимость месячных билетов выросла на 40 рублей и составляет - 377 рублей. Единые проездные могут купить пенсионеры и льготники. Цены выросли и на проездные в троллейбусах. Обычным горожанам проездной обходится теперь в 950 рублей, школьникам – в 250, а студентам – в 420 рублей.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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