Месячные проездные компании «АДМ» подорожали

Месячные проездные компании «АДМ» подорожали. С июня владимирцам придется платить за проездной на 100 рублей больше, то есть 1300 рублей.

Напомним, в этом месяце подорожали и социальные проездные. Стоимость месячных билетов выросла на 40 рублей и составляет - 377 рублей. Единые проездные могут купить пенсионеры и льготники. Цены выросли и на проездные в троллейбусах. Обычным горожанам проездной обходится теперь в 950 рублей, школьникам – в 250, а студентам – в 420 рублей.

Автор: Владимирская служба новостей