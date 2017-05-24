В областном центре появится «Музей Владимирской вишни»

26 мая в городе Владимир впервые распахнет свои двери новый интерактивный комплекс «Арт-пространство «Музей Владимирской вишни» (ул.Летне-Перевозенская, д.3).

В день открытия вниманию гостей будет представлена старинная утварь, используемая для сбора, приготовления и хранения вишни. Владимирские художники познакомят с картинами, где изображена вся красота этой уникальной плодовой культуры. Сюрпризом для гостей станет картина Сальвадора Дали «Живой натюрморт» из частной коллекции директора Вдвижении» С.С. Сарибекяна. Посетителей встретят зажигательными выступлениями творческие коллективы города и приглашенные гости.

Открытие музея в 15 часов.

Выбор «вишневой» темы для музея не случаен. Несколько столетий славится наш край своими вишневыми садами, а «Владимирская вишня» не только запатентованный бренд Владимира наряду с Золотыми воротами и белокаменными соборами, но и визитная карточка нашего города.

Автор: Владимирская служба новостей