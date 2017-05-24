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Новости
24.05.2017 16:46

Владимирские выпускники простились со школой
Сегодня владимирские одиннадцатиклассники простились со школой. По традиции самой красочной частью этого дня стало шествие выпускников от Золотых ворот до Соборной площади.
В таком формате праздник проводится уже седьмой год подряд. И каждый раз собирает все больше зрителей.
На Соборной площади ребят поздравил глава администрации города Владимира Андрей Шохин. Он заметил, что первый и последний школьный звонок остаются в памяти любого человека. Школьные годы завершаются, но впереди еще много открытий, радостных и сложных моментов. Сейчас выпускникам предстоит сдать экзамены, затем выбрать профессию. Но всегда стоит помнить, что город Владимир имеет все возможности для образования, успешной деловой карьеры и комфортной жизни молодых людей.
Глава города Ольга Деева сказала добрые слова в адрес педагогов и родителей, которые всегда были рядом с детьми.
Затем, по традиции, первые лица города дали последний звонок для 1538 выпускников Владимира.
После этого началась празднично-развлекательная программа.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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