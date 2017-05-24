Обокрал квартиру на глазах у хозяйки

Обокрал квартиру на глазах у хозяйки. По данным полиции, на днях в городе Камешково молодой человек пришел в квартиру к пенсионерке и, представившись слесарем, сообщил, что нужно проверить систему отопления. Пройдя в комнату, парень стал рыться в шкафу и на стеллажах прямо на глазах у женщины. Воспрепятствовать она ему не смогла. В итоге грабитель унес с собой 16 тысяч рублей. А пенсионерка сразу позвонила в полицию. Лжесантехника поймали спустя неделю. Проверка показала, что молодой человек причастен еще к двум кражам.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Автор: Владимирская служба новостей