Успех владимирских самбистов, гимнастов и борцов

Владимирская спортсменка Анастасия Хомячкова завоевала титул чемпионки Европы по самбо. В соревнованиях, состоявшихся в Минске, приняли участие около 300 спортсменов из трёх десятков стран. Владимирская спортсменка показала высокий результат, став первой в весовой категории до 68 кг. Для неё чемпионат стал первым взрослым международным турниром.

Анастасия - студентка ВлГУ, воспитанница областной спортивной школы по самбо им. Е.В. Чичваркина, тренируется под руководством тренера высшей категории Юрия Сенюкова и является серебряным призёром чемпионата России 2017 года, победительницей Всероссийских соревнований по самбо среди студентов, первенства России, первенства мира среди юниорок и других крупных соревнований.

Победителем этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в вольных упражнениях стал владимирский гимнаст Кирилл Прокопьев. Соревнования состоялись с 18 по 21 мая в Осиеке (Хорватия). Наш спортсмен набрал 14,676 балла.

Золотую медаль на первенстве Европы по спортивной (греко-римской) борьбе среди юношей до 16 лет в весовой категории до 73 кг занял житель города Радужного Владимирской области Степан Стародубцев. Российские борцы стали триумфаторами первенства, завоевав в общей сложности 17 медалей (девять золотых, пять серебряных и три бронзовые). Соревнования состоялись 19-21 мая в столице Сербии Белграде.

Автор: Владимирская служба новостей