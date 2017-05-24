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Новости
24.05.2017 12:15

Владимир отмечает День славянской письменности и культуры
Сегодня Владимирская область вместе со всей страной отмечает День славянской письменности и культуры. В рамках празднования на Театральной площади Владимира состоится праздничный концерт «Ассамблея хоров» с участием лучших детских хоровых коллективов региона. В программе выступления - любимые многими произведения русских и советских композиторов. Начало в 13 часов. 
Кроме того, в рамках мероприятия Владимирская областная научная библиотека организует выездную книжно-иллюстративную выставку с викториной «Летопись славянской письменности и культуры».

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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