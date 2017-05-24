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24.05.2017 12:15
Владимир отмечает День славянской письменности и культуры
Сегодня Владимирская область вместе со всей страной отмечает День славянской письменности и культуры. В рамках празднования на Театральной площади Владимира состоится праздничный концерт «Ассамблея хоров» с участием лучших детских хоровых коллективов региона. В программе выступления - любимые многими произведения русских и советских композиторов. Начало в 13 часов.
Кроме того, в рамках мероприятия Владимирская областная научная библиотека организует выездную книжно-иллюстративную выставку с викториной «Летопись славянской письменности и культуры».
Автор: Владимирская служба новостей