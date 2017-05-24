Владимирцы завоевала 4 золотых медали на чемпионате «Молодые профессионалы» и Евразийском чемпионате

Команда Владимирской области одержала 4 победы в финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» и Евразийском чемпионате. Соревнования прошли в городе Краснодаре. На площадке Национального чемпионата собрались представители всех 85 регионов: почти 5 тысяч человек, включая 277 иностранных участников из 24 стран мира.

Владимирская область достойно выступила в финале: победу в компетенции «Сварочные технологии» одержал студент Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа Клочков Илья, а в компетенции «Сантехника и отопление» золото взял студент Муромского промышленно-гуманитарного колледжа Зиньков Павел.

Также в рамках финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Краснодаре прошел I открытый Евразийский чемпионат. И вновь лучшими в своих компетенциях стали Илья Клочков и Павел Зиньков.

По результатам соревнований все международные конкурсанты финала V Национального чемпионата получат паспорт компетенций (SkillsPassport) с указанием количества набранных баллов и удостоверяющий уровень владения компетенцией по стандартам WorldSkills.

Победители и призеры войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia, из которого впоследствии будут отобраны российские участники мировых чемпионатов по профмастерству WorldSkills.

Автор: Владимирская служба новостей