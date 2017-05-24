Караванинг позволит привлечь европейских автотуристов в 33-й регион

На V Владимирском экономическом форуме участники обсудили автокемпинговые возможности Владимирской области и перспективы развития караванинга на территории 33-го региона.

Караванинг - очень популярный в Европе способ путешествия с проживанием в автодомах или автоприцепах, который набирает популярность и в России. Данное направление туризма уже получило поддержку в Ростуризме, поэтому любая новая площадка, а их всего сейчас 3-4 в стране, будет способствовать его развитию. И если в Доброграде появится площадка для караванеров, это станет ещё одной возможностью показать Владимирскую область туристам, в том числе иностранцам.

Для создания автокемпинга существует ряд требований. Это не просто огороженная охраняемая стоянка, куда можно поставить машину: площадь каждого места под автомобиль должна быть не меньше 90 квадратных метров. Должно быть подведено электричество, оборудовано информационное табло, необходимо наличие стационарного санитарного блока, современных туалетов и душевых кабинок.

Как было отмечено, у Владимирской области есть огромный потенциал для создания подобных площадок. А появление автокемпингов в таких городах как Доброград, Суздаль, Гороховец, Александров, Киржач – позволит привлечь европейских автотуристов в 33-й регион.

Автор: Владимирская служба новостей