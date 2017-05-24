На трассе М-7 «Волга» в черте Владимира - временное ограничение движения

В связи с работами по устройству пролетного строения надземного пешеходного перехода на км 13 автомагистрали М-7 «Волга» подъезд к Иваново в районе остановочного павильона ул. Дружбы введено временное ограничение движения. Ширина проезжей части сужена до одной полосы в каждом направлении, максимальная скорость ограничена 40 км/ч. Ограничение вступило в силу накануне и будет действовать до конца июня 2017 года. ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и быть внимательными при выборе маршрута следования.





Автор: Владимирская служба новостей