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Новости
24.05.2017 11:47

На трассе М-7 «Волга» в черте Владимира - временное ограничение движения
В связи с работами по устройству пролетного строения надземного пешеходного перехода на км 13 автомагистрали М-7 «Волга» подъезд к Иваново в районе остановочного павильона ул. Дружбы введено временное ограничение движения. Ширина проезжей части сужена до одной полосы в каждом направлении, максимальная скорость ограничена 40 км/ч. Ограничение вступило в силу накануне и будет действовать до конца июня 2017 года. ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и быть внимательными при выборе маршрута следования.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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