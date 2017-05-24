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Новости
24.05.2017 10:23

Во Владимире возобновили отключения горячей воды
Со вчерашнего дня во Владимире возобновили отключения горячей воды. Причина перерыва была в том, что с 10 мая был восстановлен отопительный сезон для объектов соцсферы из-за холодной погоды. До 5 июня горячей воды не будет в микрорайоне Пиганово, поселке РТС и Военном городке. С 29 мая отключения затронут дома, расположенные на Октябрьском проспекте Владимира. Горячей воды там не будет примерно до 11 июня. С полным списком можно ознакомиться на сайте владимирского филиала «Т Плюс». 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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