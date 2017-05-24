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Новости
24.05.2017 10:05

В регионе подвели итоги операции «Бахус»
В регионе подвели итоги операции «Бахус». По данным областного Управления ГИБДД, за 10 дней было остановлено около 160 пьяных водителей, 28 лихачей были задержаны повторно, которым теперь грозит уголовное наказание. Нетрезвые автомобилисты колесили в основном по дорогам Владимира, Ковровского, Гусь-Хрустального и  Муромского районов. 
Всего же, отметим, с начала года во Владимирской области, произошло 53 аварии с участием нетрезвых водителей. Рост ДТП отмечен в областном центре, Ковровском, Судогодском, Киржачском и Собинском районах.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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