Владимирцев возмущают требования к внешности в вакансиях

Сайт по поиску работы Зарплата.ру выяснил у владимирцев, готовы ли они отказаться от работы мечты из-за несоответствующей внешности.

Большинство жителей сталкивались с вакансиями, в которых указаны требования к внешнему виду работника, в том числе стилю одежды. Почти половина горожан признались – им знакомы случаи отказа работодателей из-за несоответствующей внешности. При этом 72% считают такой отказ несправедливым.

Чаще всего требования к внешнему виду предъявляются к администраторам и секретарям, сотрудникам офисов, а также продавцам. Интересно, что половина опрошенных горожан считают, что работодатель имеет полное право указывать критерии внешности будущего сотрудника.

Требования к внешности кандидатов вызывают противоречивые эмоции среди участников опроса. Каждый пятый признался, что выбор сотрудника по внешним данным заставляет сомневаться в адекватности работодателя. Каждый шестой опрошенный разделяет иронию работодателя, каждый восьмой – испытывает возмущение, а каждый десятый – расстраивается из-за несоответствующей внешности. Большинство же горожан (43%) испытывают безразличие.

Также исследователи Зарплата.ру заинтересовались, станут ли соискатели откликаться на вакансию, если их внешность не подходит под указанные критерии? 22% признались, что пройдут мимо такой вакансии, поскольку сразу понятно, что они не подходят. 37% более настойчивых горожан попробуют пробиться в интересующую компанию за счет своих навыков и знаний. Большинство же опрошенных (40%) заявили, что не станут тратить время на компанию, в которой внешность кандидата важнее опыта.

Автор: Владимирская служба новостей