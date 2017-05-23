Признали виновным и сразу амнистировали

Во Владимирской области вынесен приговор бывшему сотруднику «Владимирского» филиала коммерческого банка «Уралсиб». Сергея Зайцева признали виновным в коммерческом подкупе. По данным следствия, сотрудник неоднократно проявлял корыстное поведение, ставя клиента банка – местного предпринимателя, в зависимость от собственных решений по открытию кредитных линий и умолчанию перед центральным офисом о нарушении заемщиком договорных обязательств, дающего возможность избежать применения финансовых санкций. В период с июня 2013 по октябрь 2014 года он получил от клиента 5 миллионов 700 тысяч рублей в качестве «отката» за содействие в получении кредитов и лояльное отношение. Приговором суда Зайцеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно со штрафом в 15 миллионов руб. От наказания он освобожден в связи с актом амнистии, принятой в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Автор: Владимирская служба новостей