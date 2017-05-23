Из-за шествия выпускников ограничат движение

Завтра во время проведения городского праздника «Последний звонок» с 12 до 14 часов будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе. Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Лыбедской магистрали, Луначарского, Усти-на-Лабе, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Гагарина.

Автор: Владимирская служба новостей