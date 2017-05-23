Владимирцы испытывают стресс при поиске работы

Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter выяснила у владимирцев, что больше всего пугает их при поиске работы. Оказалось, что половина соискателей в период поиска работы испытывают вдохновение от новых карьерных перспектив и изменений как таковых (47%), но еще больше переживают стресс – 53%. Чувство неуверенности в себе и страх перед завтрашним днем переживают 28% владимирцев, а у трети соискателей и вовсе падает самооценка.

По результатам опроса владимирцы переживают, что не смогут найти место выгоднее предыдущего – 53%. Еще 41% боятся, что поиск затянется надолго, причем треть соискателей вообще представляют, что их могут никуда не взять. 31% боятся быть обманутыми мошенниками, а 21% волнуются, что, в период поиска кончатся деньги или придется работать в некомфортном коллективе с неадекватным начальником.

Интересно, что среди мужчин больше тех, кто испытывает вдохновение поиске работы, а вот среди женщин, напротив, больше тех, кто испытывает негативные эмоции. При этом женщины, ввиду природной эмоциональности, сильнее подвергаются различным страхам. Так, лишь у 9% представителей прекрасного пола нет никаких опасений, тогда как среди мужчин таких 17%. Женщины чаще опасаются, что в новом коллективе им встретятся неприятные коллеги или начальник (23% против 15% и 23% против 14% соответственно), причем у большинства из них опасения появились, благодаря общению с друзьями и знакомыми.





Автор: Владимирская служба новостей